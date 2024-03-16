İstanbul Kadıköy'de Sağlık Çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı Yürüyüşü - Son Dakika
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İstanbul Kadıköy'de Sağlık Çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı Yürüyüşü

İstanbul Kadıköy\'de Sağlık Çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı Yürüyüşü

İstanbul Kadıköy'de bir grup sağlık çalışanı, 14 Mart Tıp Bayramı için hazırladıkları 14 talebi duyurmak için yürüyüş yaptı. Sağlık görevlileri sloganlar eşliğinde Kadıköy İskele meydanına kadar yürüdü. Grup, sağlık kurumlarının ayakta kalması ve şiddetsiz bir çalışma ortamı taleplerini dile getirdi.

16.03.2024 16:29
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İstanbul Kadıköy'de bir grup sağlık çalışanı, 14 Mart Tıp Bayramı için hazırladıkları 14 talebi duyurmak için yürüyüş yaptı.

Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi önünde toplanan sağlık görevlileri, Kadıköy İskele meydanına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Burada, "Sağlık kurumları ayakta, insanlık hayatta kalsın" ve "Şiddetsiz, güvenli ve güvenceli ortamda iyi hekimlik yapmak istiyoruz" yazılı pankartlar açan gruptakiler, geçen yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Dr. Saffet Ercan, şiddetsiz, güvenceli, demokratik çalışma koşulları sağlayan ve halk için ulaşılabilir bir sağlık ortamı istediklerini dile getirdi.

Türk Tabipler Birliğinin sağlıkta şiddete yönelik yasa teklifinin kabul edilmesini beklediklerini söyleyen Ercan, "Sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde düzenlenmelidir" dedi.

Ercan ayrıca, sağlık çalışanları adına maaş, fiili hizmet süresi zammı, ek gösterge, vergi dilimi üst sınırı gibi konulardaki taleplerini sıraladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Kadıköy'de Sağlık Çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı Yürüyüşü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de Sağlık Çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı Yürüyüşü - Son Dakika
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