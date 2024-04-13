İstanbul Kağıthane\'de Rastgele Ateş Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

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İstanbul Kağıthane'de, 3 kişinin açtığı rastgele ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 20 yaşlarındaki 3 şahsın rastgele ateş etmesi sonucu 2'si ağır, toplam 5 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre şüpheli şahısların, aralarında husumet bulunan kişiye ateş etmeleri sonucu olay yerinde bulunan 4 şahıs daha yaralandı ve 1'i hayatını kaybetti. Emniyet ayrıca ateş açan 3 şahsın kimlik bilgilerinin tespit edildiğini ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklama ise şöyle:

"13.04.2024 günü Kağıthane ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 şahsın husumetli oldukları başka bir gruba yönelik rastgele ateş etmesi neticesinde 2'si ağır, toplam 5 vatandaşımız yaralanmıştır.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıda ağır yaralanan Durmuş E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiş olup, şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışma devam etmektedir."