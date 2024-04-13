İstanbul Kağıthane\'de Rastgele Ateş Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

İstanbul Kağıthane'de, 3 kişinin açtığı rastgele ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 20 yaşlarındaki 3 şahsın rastgele ateş etmesi sonucu 2'si ağır, toplam 5 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.
İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre şüpheli şahısların, aralarında husumet bulunan kişiye ateş etmeleri sonucu olay yerinde bulunan 4 şahıs daha yaralandı ve 1'i hayatını kaybetti. Emniyet ayrıca ateş açan 3 şahsın kimlik bilgilerinin tespit edildiğini ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Konuya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklama ise şöyle:
"13.04.2024 günü Kağıthane ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 şahsın husumetli oldukları başka bir gruba yönelik rastgele ateş etmesi neticesinde 2'si ağır, toplam 5 vatandaşımız yaralanmıştır.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıda ağır yaralanan Durmuş E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.
Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiş olup, şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışma devam etmektedir."
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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