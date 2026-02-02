Okur Yazar Buluşması, Şubat Ayında İstanbul Kitapçısı'nda Devam Ediyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, şubat ayında da okurları yazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Müze Gazhane ve Kadıköy şubelerinde düzenlenecek Okur Yazar Buluşması kapsamında söyleşiler, imza günleri ve çocuklara özel atölyeler edebiyatseverleri bekliyor.

İstanbul'un öne çıkan kültür mekanlarından İstanbul Kitapçısı, her yaştan okura yönelik hazırladığı etkinliklerle kentin kültür sanat hayatına değer katmaya devam ediyor. Okur Yazar Buluşması kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza etkinlikleri, edebiyat dünyasının farklı isimlerini okurlarla buluşturuyor.

Şubat ayı programı, 1 Şubat Pazar günü (dün) saat 14.00'te İstanbul Kitapçısı Müze Gazhane şubesinde usta yazar Yalvaç Ural'ın katılımıyla başladı. Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Ural, yeni kitabı "Mavi Gözlü Sarı Saçlı Çocuk: Mustafa Kemal'in Çocukluk Yılları" üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Program, 8 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Adnan Nur Baykal ile gerçekleşecek söyleşiyle devam edecek. Yazar, "Atatürk'ün Liderlik Sırları" kitabı odağında liderlik kavramını tarihsel ve güncel boyutlarıyla ele alacak.

Okur Yazar Buluşması'nın bir sonraki durağı, İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesi olacak. 14 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te edebiyatın güçlü kalemlerinden Ayşe Kulin'in katılımıyla keyifli bir buluşma ve imza günü okurlara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Etkinlikler, 15 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Müze Gazhane'de gerçekleştirilecek Çocuk Atölyesi & Okur Yazar Buluşması ile devam edecek. Senarist ve yazar Pervin Atamert, çocuklara yönelik bu özel etkinlikte minik okurlarla buluşacak.

