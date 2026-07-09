İstanbul Koro Festivali Başladı

4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali, Covent Garden Chamber Choir, Barbershop İstanbul ve Vocal Ensemble Res Miranda'nın konserleriyle başladı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki açılış programıyla başlayan festival, 12 Temmuz'a kadar Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kolombiya, Birleşik Krallık ve Sırbistan'dan 28 koroyu İstanbul'da ağırlayacak.

Genel sanat yönetmenliğini Kübra Şenyaylar'ın üstlendiği festival, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Müze Gazhane, Artİstanbul Feshane ve Anadolu Hisarı'nda gerçekleştiriliyor.

"Farklı sesleri ortak bir sahnede buluşturan çalışmaları çok önemsiyoruz"

Festival kapsamında konserlerle beraber dünyaca tanınan koro şefi Gary Graden yönetimindeki festival korosu çalışmaları ile Tori Longdon ve Jonas Rasmussen'in katılımıyla ücretsiz atölye programları da düzenleniyor.

Festival açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Şube Müdürü Ozan Bircan, "Bugün İstanbul'da farklı seslerin ortak bir ahenk oluşturduğu çok özel bir kültür ve sanat buluşmasının heyecanını paylaşıyoruz. 4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali, İstanbul'un çok sesli, çok kültürlü ve birleştirici ruhunu müziğin evrensel diliyle buluşturuyor." dedi.

Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen koroların dört gün boyunca İstanbul'un farklı noktalarında sahne alacağını belirten Bircan, "Festival bizlere müziğin sınırları aşan ve insanları aynı duyguda buluşturan gücünü bir kez daha hatırlatacak. Farklı sesleri, hikayeleri ve kültürleri ortak bir sahnede buluşturan çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu festivalde İstanbul'un sanatla kurduğu güçlü bağı, uluslararası ölçekte görünür kılan değerli buluşmalardan biri." ifadelerini kullandı.

Festivalde toplam 28 koro ve 796 korist yer alacak

Festivalde toplam 28 koro ve 796 koristin yer alacağını kaydeden Bircan, "Festivalimize katılım gösteren 4 yurt dışı konuğumuz da uluslararası bir renk katacak." ifadelerini kullandı.

Festivalin konserler, atölyeler ve eğitim programlarıyla dört gün boyunca İstanbul'un farklı noktalarına yayılacağını vurgulayan Bircan, "4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali'nin şehrimize ilham vermesini ve hafızamızda güzel bir iz bırakmasını diliyorum." diye konuştu.

Festivalin ikinci gününde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Magnificat St. Esprit Cathedral Choir, Fındıklı Çoksesli Kadın Korosu ve Cahangir Cahangirov Korosu sahne alacak. Aynı gün Müze Gazhane'nde Hasbihal Türk Müziği Topluluğu ile Büyükçekmece Belediyesi Popüler Müzik Korosu, Artİstanbul Feshane'de ise Odeon Oda Korosu, YTÜ Kadans ve Galatasaray Üniversitesi Çoksesli Korosu konser verecek.

Festivalin üçüncü gününde Tori Longdon ile Jonas Rasmussen'in katılımıyla atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Günün konser programında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde X Choir, Kafdağı Korosu ve BÜMK Caz, Müze Gazhane'nde İBB Çocuk Korosu, Hülya Özer İstanbul Çocuk Korosu ve Akhisar Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, Artİstanbul Feshane'de Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu ile Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu Hisarı'nda ise Fındıklı Çoksesli Kadın Korosu, Cecilia Espinosa Chamber Choir ve Cahangir Cahangirov Korosu müzikseverlerle buluşacak.

Festival, 12 Temmuz'da Gary Graden yönetimindeki festival korosunun kapanış konserinin ardından Gürcü Sanat Evi Korosu, Cecilia Espinosa Chamber Choir, LÖSEV Gönülden Sesler Korosu, Avusturya Liseliler Kartçınar Klasik Müzik Korosu, İzmit BİLSEM Korosu, Ruhi Su Dostlar Korosu ve Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu'nun konserleriyle sona erecek.