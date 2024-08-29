İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kaza Yaptı, Yaralılar Var - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kaza Yaptı, Yaralılar Var

İstanbul Küçükçekmece\'de Metrobüs Kaza Yaptı, Yaralılar Var

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada metrobüsteki bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

29.08.2024 09:47
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İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada metrobüsteki bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kaza Yaptı, Yaralılar Var - Son Dakika

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