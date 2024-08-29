İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 50 Yaralı - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 50 Yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

29.08.2024 16:51
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İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaza güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsün sürücüsünün, yol bakım çalışması için önünde park halindeki beyaz renkli hafif ticari aracı son anda fark ederek direksiyonunu sağa kırması ve karşı şeritten gelen metrobüse çarpması yer alıyor. Kaza nedeniyle savrulan metrobüsün bariyerlere çarparak durması da görüntülerde bulunuyor.

Görüntünde, metrobüsün kendilerine doğru geldiğini gören hafif ticari araçtaki 2 kişinin arabadan inerek kaçması, bu kişilerden birinin metrobüsün altında kalmaktan koşarak kurtulması da yer alıyor.

Öte yandan, kazaya karışan metrobüsün içindeki kamera tarafından kaydedilen görüntüde ise çarpışma sırasında ayaktaki yolcuların bir kısmının savrularak düşmesi ve yaşanan panik bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 50 Yaralı - Son Dakika

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