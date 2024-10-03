İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Briers'dan Açıklamalar - Son Dakika
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İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Briers'dan Açıklamalar

EFA Başkanı Jan Briers, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin önemini vurguladı ve festivallerin rolünü anlattı.

03.10.2024 11:16
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İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılan Avrupa Festivaller Birliği (EFA) Başkanı Jan Briers, festival kapsamında düzenlenen sergileri ziyaret etti.

Briers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir festivalin açılışında İstanbul'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin sıradan bir festival olmadığına dikkati çeken Briers, "Bu sadece konser salonlarında yapılan bir festival değil. Herkes için bir festival. Baktığınız her yerde festivali görüyorsunuz. Sadece müzik ya da opera ile ilgili değil tüm sanatlarla ilgili ve tüm sanatları bir araya getiriyor." dedi.

Jan Briers, EFA'nın farklı kültürlerin sanatlarını bir araya getirme hedefine de işaret ederek, festivallerin bir araya getirme özelliğinin yanı sıra birbirini daha iyi anlamayı öğrettiğine değindi.

Festivallerin herkese ulaşmasının önemine de değinen Briers, "Geçmişte festivaller zenginler için yapılırdı. Bugün ise festivaller herkes için. Burada yaptığınız şey bu." ifadelerini kullandı.

"Festivaller birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlamak için var"

"Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin EFA üyesi olmasının avantajlarından da bahseden Jan Briers, şunları kaydetti:

"Program direktörleri, sanat insanları, sanatçılar, dünyanın bir yerinde buluşuyor. Bir dahaki sefere Edinburgh'da olacak ve sadece Avrupa'dan değil, dünyanın her yerinden binlerce kişi yine orada olacak. Festivallerin geleceği hakkında konuşulacak. Bu önemli çünkü festivaller insanları bir araya getirmek, birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlamak için var. Bu yüzden orada çoğunlukla gençleri, festival yöneticilerini, genç sanatçıları bir araya getiriyoruz. Çünkü gelecek onlar."

EFA Başkanı Jan Briers, festivallerin sanatın yanı sıra ekonomi ile de ilgili olduğunu vurgulayarak, "Güçlü bir festivali olmayan bir şehrin, güçlü bir şehir olmadığını kanıtlayabiliriz. Şehirde gerçekten dinamiklere, festivallere ihtiyacınız var. Peki neden şehirde dinamiğe ihtiyacınız var? Çünkü genç insanları, genç yöneticileri çekmek, yeni endüstriler, yeni bir ekonomi yaratmak istiyorsunuz. Şehirde mutlu olmak istiyorsanız, festivallere ihtiyacınız var." dedi.

"Onlar size iyi insanlar olmanız için ilham verecektir"

Festivallerin turizm için de önemli bir unsur olduğunu aktaran Briers, "Festivaller, turizm ve turistler için de önemli. Hepimiz onları seviyoruz. Festival için gelen turistler bir günden daha uzun süre kalıyor, alışveriş yapıyor, otellere, restoranlara gidiyor. Bence bugün politikacılar şehirlerinde kültür festivalleri olmasının önemini her zamankinden daha fazla anlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Briers, sanatseverlere de çağrıda bulunarak, "Genç, yaşlı, yeni veya ünlü olsun, sanatçılarınıza sahip çıkın. Onları kucaklayın çünkü onlar size iyi insanlar olmanız için ilham verecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin en geniş uluslararası festivali "Türkiye Kültür Yolu Festivali" 15 Mayıs'ta Almanya'da yapılan Sanat Festivalleri Zirvesi'nde EFA'nın resmi üyesi olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Briers'dan Açıklamalar - Son Dakika

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