İstanbul, Küresel İnovasyon Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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İstanbul, Küresel İnovasyon Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'un Eureka Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 13-14 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek, Küresel İnovasyon Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu. Zirve, yeşil ve dijital dönüşüm konularına odaklanacak ve katılımcılara araştırma ve inovasyondaki en son trendler ve en iyi uygulamalarla etkileşimde bulunabilecekleri bir platform sunacak. Ayrıca, Eureka kapsamında desteklenen başarılı projelere Türkiye Eureka İnovasyon ödülleri takdim edilecek.

12.06.2024 00:21
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'un Eureka Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 13-14 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek, Küresel İnovasyon Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeşil ve dijital dönüşüm konularına odaklanan zirve, tematik paneller, sunumlar ve ülke tanıtımları gibi çeşitli oturumları barındırıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılacağı zirve, katılımcılara araştırma ve inovasyondaki en son trendler ve en iyi uygulamalarla etkileşimde bulunabilecekleri kapsamlı bir platform sunarken, Eureka kapsamında desteklenen başarılı projelere de Türkiye Eureka İnovasyon ödülleri takdim edilecek.

'2 BİN'İN ÜZERİNDE KATILIMCI OLACAK'

Zirvede, katılımcıların proje fikirlerine ortaklar bulabilmeleri için sunumlar yapabilecekleri ve ikili görüşmeler gerçekleştirebilecekleri ortamlar oluşturulacak. Eureka üyesi 47 ülkeden 2000'in üzerinde üst düzey katılımcı, alanında lider firmalar, inovasyon liderleri, sanayi kuruluşları ve KOBİ'lerin de yer alacağı zirvede birçok ülkeden paydaşlar, proje ortaklıkları oluşturmak ve ikili görüşmeler yapma fırsatı bulabilecek.

Ayrıca, 2023-2024 döneminde Eureka Başkanlığı, Türkiye tarafından TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul, Küresel İnovasyon Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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