İstanbul Limanları İklim Değişikliği Tehdidi Altında: 2100'de Tamamı Riskte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Limanları İklim Değişikliği Tehdidi Altında: 2100'de Tamamı Riskte

14.04.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi araştırmasına göre, iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi, İstanbul limanlarını kritik risk altına sokuyor. 2050'de limanların yüzde 70'i, 2100'de tamamı etkilenebilir.

Enstitü araştırmaları, İstanbul'un Karadeniz ve Marmara Denizi'ne kıyısı nedeniyle iklim değişikliğine karşı en kırılgan liman şehirlerinden biri olduğunu gösterdi. Stratejik konumu, liman altyapısı, ticaret yolları ve kıyı yerleşimleri açısından kritik risk oluşturuyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı analizler, 2050'de deniz seviyesinin 1,5 metre yükselmesiyle limanların yüzde 70'inin risk altına gireceğini, 2100'de 5 metre artışla limanların tamamının, demiryollarının yüzde 60'tan ve karayollarının yüzde 40'tan fazlasının etkileneceğini öngörüyor. 2300 projeksiyonunda ise 15 metreye kadar artış, limanları işlevsiz hale getirebilir.

Buzul erimeleri deniz seviyesini yükseltirken, Birleşmiş Milletler verilerine göre denizcilik sektörü iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek alanlardan biri. Aşırı sıcaklıklar, yoğun yağış ve sis liman operasyonlarını aksatıyor, taşımacılık maliyetlerini artırıyor. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, en kötü senaryoda Ambarlı, Haydarpaşa ve Yenikapı limanlarında su baskınları öngörüldüğünü, 10 binden fazla yapının risk altında olduğunu belirtti. Gazioğlu, adaptasyon için limanların yüksek kotlara taşınması, dalgakıranların güçlendirilmesi ve erken uyarı sistemleri kurulması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Gürcan Büyüksalih, kıyı erozyonu ve tuzlu su girişiminin endüstriyel ve içme suyu altyapısını tehdit ettiğini, lojistik kriz yaratabileceğini kaydetti. Tarihi liman alanlarının da su altında kalma tehlikesi bulunuyor. Dr. Öğr. Üyesi İrşad Bayırhan, risklerin büyüklüğünün net olduğunu, planlamaların en riskli senaryolara göre yapılması gerektiğini ifade etti. İstanbul limanlarının 2100'de kısmi, 2300'de büyük ölçüde işlevsiz hale gelebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel İstanbul Limanları İklim Değişikliği Tehdidi Altında: 2100'de Tamamı Riskte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 14:13:35.
SON DAKİKA: İstanbul Limanları İklim Değişikliği Tehdidi Altında: 2100'de Tamamı Riskte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.