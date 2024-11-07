İstanbul Maratonu'nda Otizmli Çocuklar İçin Koşuldu - Son Dakika
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İstanbul Maratonu'nda Otizmli Çocuklar İçin Koşuldu

İstanbul Maratonu\'nda Otizmli Çocuklar İçin Koşuldu

Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Maratonu'nda 3 milyon lira bağış hedefiyle otizmli çocuklar için koştu.

07.11.2024 21:16
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Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocukların eğitimine destek olmak amacıyla düzenlenen ve dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 12 yıldır yardımseverlik koşularında gönüllü koşucularıyla otizmli çocukların eğitime ulaşmasını sağlayan Tohum Otizm Vakfı, "Tohum Güneşi Ol" projesi kapsamında 3 Kasım'da düzenlenen Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda yerini aldı.

Vakıf için 800'ü aşkın gönüllünün koştuğu maratona önceki senelerden farklı olarak bu yıl ilk defa eğitim kurumları öğrencileri Selin, Cem ve Mert de katıldı.

Kendileri gibi otizmli olan çocuk ve gençlerin eğitim bursu alabilmesi için kampanya başlatan öğrenciler, bu sayede anlamlı iyilik hareketinin parçası oldu.

Vakfın 15 otizmli öğrencinin bir yıllık eğitim giderlerini karşılamak amacıyla 3 milyon lira bağış hedefiyle başlattığı "Tohum Güneşi Ol" kampanyasında, şimdiye kadar 2 milyon liranın üzerinde bağış toplandı.

Katılımcıların desteğiyle 10 öğrencinin bir yıllık eğitim bursu sağlanan kampanyada, kalan 5 öğrenci için de bağış toplanması hedefleniyor. Bağış kampanyası 20 Kasım'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, kampanyaya destek veren tüm kurumlara, bireysel koşuculara ve desteklerini esirgemeyen bağışçılara teşekkür etti.

Karakaya, 21 yıldır otizmde bilinen tek çarenin erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim olduğunu her fırsatta vurguladıklarını ifade ederek, "Bu yılki maraton ile 10 otizmli öğrencinin bir yıllık eğitimini karşılayacak bağış miktarını topladık. Tohum Otizm Vakfı olarak bu yılki hedefimize ulaşmak için kalan 5 öğrencimizin bir yıllık eğitim bursu desteği için herkesi 20 Kasım'a kadar Tohum Güneşleri Selin, Cem ve Mert'in kampanyalarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Maratonu'nda Otizmli Çocuklar İçin Koşuldu - Son Dakika

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