İstanbul Minyatür Festivali'nde Genç Minyatür Sanatçıları Yarışması Düzenlenecek

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Geleneksel Sanatlar Derneğinin organize ettiği İstanbul Minyatür Festivali kapsamında "Genç Minyatür Sanatçıları Yarışması" düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında 28 Eylül- 6 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

Geleneksel Türk sanatlarından minyatür sanatının gelişimine ve tanıtımına katkı sağlamak, gelecek nesillere aktarmak ve görünür kılmak amacını taşıyan yarışma, 28 Eylül-6 Ekim arasında İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde genç minyatür sanatçılarını bir araya getirecek.

Her eğitim seviyesinden 18-35 yaş arasındaki katılımcıların 20 Eylül'e kadar başvuru yapabileceği yarışmanın birincisine 50 bin, ikinciye 35 bin, üçüncüye 20 bin lira ödül verilecek. Sonraki 7 dereceye de onar bin lira sergileme ödülü takdim edilecek.

"Birlikte Yaşama Kültürü ve Kültürel Çeşitlilik" konulu yarışmanın detaylarına sosyal medya hesaplarından ve "www.gelenekselsanatlar.org" internet adresinden ulaşılabilir.