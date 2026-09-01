İstanbul Modern'de İtalyan Sanatçı Nones'in Geri Dönüştürülmüş Balık Ağından 49 Parçalık Tekstil Yerleştirmesi 2027'de Sergilenecek

İstanbul Modern, İtalya Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Italian Council programı kapsamında, The Blank Contemporary Art ve MAC-Museo d'Arte Contemporanea di Lissone işbirliğiyle uluslararası bir sanat projesine ev sahipliği yapacak

Müzeden yapılan açıklamaya göre, "Cartography of a Restless Sea. Textile Allegories and Global Currents" başlıklı proje kapsamında İtalyan sanatçı Ismaele Nones'in üreteceği yeni eser, 2027 sonbaharında İstanbul Modern'de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Küratörlüğünü İstanbul Modern Artistik Direktörü Çelenk Bafra ile MAC-Museo d'Arte Contemporanea di Lissone Direktörü Stefano Raimondi'nin üstlendiği proje, sanatçının Akdeniz ve Yakın Doğu'nun görsel kültürüyle kurduğu ilişkiyi merkeze alıyor.

Proje kapsamında Nones, ekolojik krizler ve aidiyet kavramı gibi güncel meseleleri ele alan büyük ölçekli bir yerleştirme üretecek. Sergiye eşlik edecek kamusal programda ise Türkiye ve İtalya'daki halı motifleri, suyun simgesel anlamları, görsel gelenek ile çağdaş üretim arasındaki ilişki ve kültürel kimliklerle ekolojik sistemlerin karşılıklı etkileşimi ele alınacak.

Kamusal programla serginin ötesine geçilerek kültürel dolaşım, araştırma ve uluslararası paylaşım için bir platform oluşturulması hedefleniyor.

Yerleştirmede geri dönüştürülmüş balık ağları kullanılacak

Nones, proje kapsamında bu ay İstanbul'un kent, su ve dokuma kültürüne odaklanan bir araştırma gezisi gerçekleştirecek.

İstanbul Modern'in bulunduğu liman sahası, Boğaz ve kentten esinlenecek sanatçının yeni çalışması, terk edilmiş balık ağlarının geri dönüştürülmesiyle elde edilen ipliklerden dokunmuş 49 parçalık modüler bir tekstil yerleştirmesinden oluşacak.

Nones, çalışmasında zanaat, kültürel bellek ve çevre ilişkisini bir araya getirerek Akdeniz ve Yakın Doğu'nun görsel kültürü ile tekstil geleneklerini çağdaş bir dille yeniden yorumlayacak.

İstanbul Modern'deki ilk gösteriminin ardından eser, 2028'de MAC-Museo d'Arte Contemporanea di Lissone'da sergilenecek ve müzenin kalıcı koleksiyonuna dahil edilecek.

Bu süreç, Italian Council programının yeni eser üretimini destekleme ve İtalya'nın kamusal kültürel mirasını çağdaş yapıtlarla zenginleştirme hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Ismaele Nones hakkında

Torino'da yaşayan ve çalışmalarını burada sürdüren Ismaele Nones, çocukluğundan itibaren ikon ressamı olan babasının atölyesinde yetişti.

Bizans ikonografisi ve sembolik anlatım biçimleriyle erken yaşlarda tanışan Nones, Trento Alessandro Vittoria Sanat Enstitüsü'nde resim, Venedik Güzel Sanatlar Akademisi'nde ise heykel eğitimi aldı.

Resim, heykel, mozaik ve tekstil gibi farklı mecralarda çalışmalar üreten sanatçı, tarihsel temsil biçimlerini güncel politik, toplumsal ve ekolojik meselelerle ilişkilendiriyor.

Geleneksel zanaatları, inanç sembollerini ve malzemenin dönüşümünü bir araya getiren disiplinlerarası çalışmalarında Nones, farklı kültürel ve tarihsel katmanları çağdaş sanat pratiğiyle buluşturuyor.