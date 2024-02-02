İstanbul Modern Sinema, Oscar\'ın Yabancıları seçkisini sunuyor

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İstanbul Modern Sinema, 15-25 Şubat'ta "Oscar'ın Yabancıları" seçkisini sinemaseverlerle buluşturacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, seçkinin öne çıkan filmleri arasında, "Rahip ve Silah", "Öğretmenler Odası", "Şeflerin Aşkı" ve "Kırılan Buz" yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan, dünyanın çeşitli film festivallerinde gösterilmiş ve ödüller kazanmış filmler arasından bir seçki hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz Oscar'ın Yabancıları programı, çekişmeli geçen Oscar yarışının eski adıyla 'Yabancı Dilde En İyi Film' olan heyecan verici kategorisinden farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmlere alan açıyor. Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood'un ötekisi olan filmlerin izleyiciyle buluşmasına olanak sağlıyoruz."