İstanbul Modern ve İş Sanat'ta Yaz Sanat Okulları Başlıyor

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İstanbul Modern'in, 7-10 yaşındaki çocukları sanata teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Yaz Sanat Okulu", 9 Temmuz'da başlayacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, yaz tatilindeki çocuklara sanat dolu bir program sunmayı hedefleyen etkinlikte, çocuklar müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumlayıp atölye çalışmalarına katılacak.

Sabah ve öğle atölyelerinden oluşan programda sabah atölyeleri "Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman", öğle atölyeleri ise "Yüzen Adalar" koleksiyon sergisine odaklanıyor.

Sergilerde yer alan yapıtların incelenmesi ile başlayan atölye çalışmalarında çocukların, sanat tarihinden örnekleri keşfetmesi ve sanat çalışmaları üretmesi amaçlanıyor.

"Yaz Sanat Okulu" eğitim programında yer alan atölyeler, sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. Katılımcıların atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabildiği programda sekiz atölyenin en az dördüne katılanlara "Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi" de verilecek.

23 Ağustos'a kadar devam edecek program hakkında detaylı bilgi için "istanbulmodern.org" adresi ziyaret edilebilir.

İş Sanat'ta çocuklara yönelik atölyeler gerçekleştirilecek

İş Sanat'ın 9-12 yaşındaki çocuklara yönelik Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde gerçekleştireceği yaz atölyeleri yarın başlıyor.

İş Sanattan yapılan açıklamaya göre, atölyelere katılan çocuklar, müzenin güncel sergilerini gezerek, İstanbul'un çiçekleri ve tekneleriyle tanışacak, koleksiyondaki eserlerle, eserleri yapan sanatçılardan ilham alarak kendi tasarımlarını ortaya koyacak.

Müzedeki heykelleri inceleyen çocuklar, sanatçıların kullandığı teknikler hakkında fikir sahibi olacak.

Atölyeler, 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Detaylı bilgi için "issanat.com.tr" adresinden alınabilir.