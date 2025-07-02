İstanbul Modern Yaz Sanat Okulu Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul Modern Yaz Sanat Okulu Başlıyor

02.07.2025 12:17
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Yaz Sanat Okulu, 8 Temmuz-29 Ağustos'ta çocuklar için 10 atölye ile sanat eğitimi verecek.

İstanbul Modern tarafından düzenlenen Yaz Sanat Okulu, 8 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında düzenlenen birbirinden farklı atölyeler ve sanat yorumlamalarıyla çocuklar sanatın farklı kavramlarına ve tekniklerine odaklanacak.

Yaz Sanat Okulu'nda, Monokrom Resimler, Baskı Resim, İmgelerle Otoportreler, Harflerden Resme, Soyut Heykeller, Lirik mi Geometrik mi, Benim Manzaram ve Kentin Kolajları başlıklı 10 farklı atölye yer alacak.

Yaz boyunca pazartesi günleri dışında hafta içi her gün gerçekleşecek atölyelerin en az dördüne katılan katılımcılara, İstanbul Modern tarafından Yaz Sanat Okulu katılım belgesi verilecek.

Sabah ve öğleden sonra olarak iki oturuma ayrılan atölye çalışmaları, 10.30-12.30 ile 13.30-15.30 saatlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Modern Yaz Sanat Okulu Başlıyor - Son Dakika

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