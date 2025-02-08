İstanbul Müftülüğü'nden İhtiyaç Sahiplerine Yardım

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İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesince, Kilis, Mardin ve Suriye'nin Azez bölgesi ziyaret edilerek ihtiyaç sahibi öğrenciler ile ailelere yardımda bulunuldu.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un koordinesinde gerçekleşen ziyarette TDV'nin bölgedeki çalışmaları incelendi, yetim öğrenciler ve ihtiyaç sahipleriyle bir araya gelinerek yardımlar ulaştırıldı.

Kilis Müftüsü Alettin Bozkurt'u makamında ziyaret edilmesiyle başlayan programda, heyet kentte hafızlık yapan yetim öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere çeşitli hediyeler ve nakdi yardım veren heyet, sonrasında Öncüpınar Gümrük Kapısı'na giderek ülkelerine geri dönüş yapan Suriyelilere ikramda bulundu.

Daha sonra Suriye'nin Azez bölgesine geçen heyet, burada TDV Suriye Azez Ofisi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan TDV İstanbul Şubesi Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez, İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi olarak Azezlilere ve yetim öğrencilere desteklerinin devam ettiğini dile getirdi. Öğrencilere birçok konuda yardımda bulunduklarını belirten Sönmez, katkı sağlayan hayırseverlere de teşekkür etti.

Azez bölgesindeki kamp ziyaretinde yetim çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulunan heyet, daha sonra Azez'de İstanbul il ve ilçe müftülüklerinin açtığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını gezdi.

Heyet, bölgede TDV ve Hasene Vakfınca hizmete açılan ve içerisinde 108 konut, 750 kişi kapasiteli cami, sağlık ocağı, 22 derslikli ilkokul, anaokulu, su deposu ile su kuyusu barındıran Hasene Kompleksi'ni ziyaret etti.

Suriye'nin ardından Mardin'e geçen heyet, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen'i ziyaret ettikten sonra İl Müftü Yardımcısı Ali Üney ile Ömerli ilçesi Kayadere köyüne gitti. Burada ilkokulda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen heyet, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve kışlık kıyafet hediye etti.

Heyet, son olarak Mardin TDV Şubesince yürütülen "Kardeşin Benim" projesi kapsamında düzenlenen programda öğrencilerle buluştu. Program sonunda TDV İstanbul Şubesince öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.