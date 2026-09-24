İstanbul narkotik polisi 36 saatte 4 operasyonla 184 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İstanbul narkotik polisi 36 saatte 4 operasyonla 184 şüpheliyi gözaltına aldı

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İstanbul narkotik polisi 36 saatte 4 operasyonda 184 şüpheliyi gözaltına aldı. Bağcılar'da 4 ton uyuşturucunun piyasaya dağıtılması önlendi; İran uyruklu 3 şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınıp 327 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da görevli narkotik polisince, 36 saat içerisinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda toplam 184 şüpheli gözaltına alındı, farklı miktarlardaki uyuşturucu ile bunların üretiminde kullanılan ham madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Aylarca süren teknik ve fiziki takiplerin ardından zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 22 Eylül'de toplam 36 saat sürecek 4 operasyonun düğmesine bastı.

İlk olarak Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapan ekipler, zanlıların eğlence mekanları ve vale noktalarından uyuşturucu sattıklarını belirledi.

Kendi aralarında oluşturdukları şifre, referans ve zula noktalarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 176 zanlıyı gözaltına aldı.

40 kilogram ham maddeyle 4 ton uyuşturucu planı

İstanbul narkotik polisinin aynı gün Bağcılar'da gerçekleştirdiği operasyonda ise 4 ton uyuşturucunun piyasaya dağıtılması önlendi.

Arnavutköy'de oturan ve sadece aldıkları sipariş üzerine Bağcılar'da bulunan bir matbaa görünümlü iş yerine gelen zanlıların takip oyununu yine polis ekipleri bozdu.

Ekipler, ilk katında yüzük ve çikolata kutularının olduğu teşhir yeri olan adresin ikinci katında ise gaz maskeleri kullanılarak ham maddelerin uyuşturucuya dönüştürüldüğünü belirledi.

Tespit edilen 2 şüpheliyi bir arada yakalamak için uzun süren bir teknik ve fiziki takibe başladı.

Şüphelilerin birbirleriyle tek iletişiminin iş yerinde olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların Arnavutköy'den Bağcılar'da polis takibine yakalanmamak için farklı toplu taşıma araçlarına binip, 8 saatlik bir yolculuğun ardından varış noktasına geldiklerini ortaya çıkardı.

Her türlü tedbire rağmen ekiplerin titiz çalışmasından kaçamayan zanlılar, uyuşturucu üretmek için buluştukları iş yerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adresteki aramada ise 4 ton uyuşturucu elde edilebilecek 40 kilogram ham madde ele geçirildi.

Farklı uçaklarla geldikleri Türkiye'de uyuşturucu üretecek zanlılar yakalandı

Ekiplerce, 22 Eylül'de İran'dan gelerek uyuşturucu üretecek şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Tüm öz verisini sahaya yansıtan ekipler, dikkati çekmemek için farklı gün ve uçaklarla ülkeye giriş yapan İran uyruklu zanlıları takibe aldı.

Ülkeye ilk girişlerinde Esenyurt'ta bir ev kiralayan 1 şüpheli resmi polis ekiplerinin rutin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolüne takıldı. Denetimden tedirgin olan şüphelilerin aynı gün İran'a döndükleri belirlendi.

Yaklaşık 1 ay sonra farklı gün ve uçaklarla yeniden ülkeye giren ancak polisin takibinde olan şüpheliler, kiraladıkları farklı bir evde uyuşturucu ürettikleri anda operasyonla yakalandı.

Operasyonda, 3'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken 327 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerin 23 Eylül'deki son operasyonunda ise Diyarbakır'dan parça parça halde getirdiği 16 kilogram toz esrarı piyasaya sürmek isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Böylece toplam 36 saatte düzenlenen 4 ayrı operasyonda yakalanan 184 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA
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