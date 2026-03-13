İstanbul Otogarı'nda Bayram Denetimi

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik denetim yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, seyahate çıkan yolcuların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla otobüslerin otogardan çıkış noktasını denetledi.
Polis ekipleri, otobüslerde emniyet kemeri, takometre ve lastik kontrolü yaptı.
Şoför ve yolculara broşür dağıtan ekipler, bilgilendirme yaparak, kurallara uymanın önemini anlattı.
Otobüs şoförü Hüseyin Kocaman, denetimlerin gerekli olduğunu dile getirerek, meslektaşlarına yola çıkmadan önce iyice dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.
