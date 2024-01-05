İstanbul Pendik\'te çıkan yangında 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İstanbul Pendik'te dairede çıkan yangında 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Şeyhli Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 8 katlı binanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dairedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ekipler, evde yaptıkları kontrolde, Hacer G'nin (84) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.