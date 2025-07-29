İstanbul Photo Awards 2025 Kazananları Açıklandı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in kazananları, fotoğrafın, siyasi ve kültürel sınırları aşabileceğini, güzellikleri korumak için bir umut oluşturacağını söyledi.

Yaklaşık 22 bin fotoğrafla başvuru yapılan ve 10 kategoride 29 fotoğrafçının ödül aldığı İstanbul Photo Awards 2025'te "Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde ikincilik ödülünü kazanan Macar fotoğrafçı Bence Mate ve "Tekil Spor" kategorisinde üçüncülük ödülünü kazanan Kolombiyalı fotoğrafçı Camilo Diaz, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirildiği ilk seneden bu yana binlerce fotoğrafçının katıldığı global platform haline gelen İstanbul Photo Awards'un 2025 kazananları, ödülü aldıkları anda yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Bence Mate

"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde, Afrika'da günbatımında uçan küçük kuş sürüsüyle birlikte bir fili aynı karede buluşturan fotoğrafıyla ikincilik ödülüne layık görülen Mate, bu kareyi nasıl yakaladığını anlattı.

"Bu gibi anlar sabır, sezgi ve biraz da şans gerektirir." ifadelerini kullanan Mate, asıl zorluğun kuşlarla filin aynı hizaya geldiği anı yakalamak olduğunu ifade etti.

Mate, doğa fotoğrafçılığının disiplin ve sabır gerektirdiğini, hayvanların davranışlarını derinlemesine incelenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Fotoğrafın evrensel bir güce sahip olduğunu belirten Mate, "İyi bir fotoğraf, siyasi ve kültürel sınırları aşar. Empati, harekete geçme ve hatta siyasi değişime ilham verebilir." dedi.

Mate, "Bu nedenle fotoğrafçılar, gerçeği ve güzelliği sunma fırsatına ve dolayısıyla yükümlülüğüne sahip." diye konuştu.

Teknolojinin fotoğrafçılıkta yaratıcılık sağladığını ifade eden Mate, aynı zamanda yeni zorlukları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Mate, gerçek ve sahte görüntüleri ayırt etmenin hiç bu kadar zor olmadığını dile getirerek, "Güvenilirlik en önemli öncelik olmaya devam etmeli." şeklinde konuştu.

İstanbul Photo Awards'u yıllardır takip ettiğini dile getiren Mate, her sene ödül kazanan fotoğrafların gücüne ve çeşitliliğine daima hayran kaldığını söyledi.

Mate, ödülü kazandığı anı ilk öğrendiği anda verdiği tepkiyi anlatarak, "İlk başta tamamen şaşkına döndüm, sonra gurur duydum." dedi.

Macar fotoğrafçı, "İstanbul Photo Awards sadece bir takdir değil, aynı zamanda bir onaylanma, sessiz ve çoğu zaman tek başına yapılan çalışmaların bile kalıcı bir etkisi olabileceğinin göstergesi." diye konuştu.

Camilo Diaz

"Tekil Spor" kategorisinde çektiği su altı görüntüsüyle üçüncülük ödülünü kazanan Diaz, fotoğraf karesini nasıl yakaladığını anlattı.

Sardalya balıkları arasında yüzen bir dalgıcın fotoğrafını çeken Diaz, bu kareyi yakalayabilmek için günlerce balık sürüleri aradığını kaydetti.

Diaz, ekibiyle birlikte bir hafta boyunca zorlu koşullar altında dalış yaptıklarını ve sonunda bu "eşsiz anı" yakalamayı başardığını ifade etti.

Su altı fotoğrafçılığı alanında çalışan Diaz, bu disiplinin fiziksel dayanıklılık ve çevresel duyarlılık da gerektirdiğini söyledi.

Çektiği fotoğraftan bahseden Diaz, fotoğrafla görsel cazibenin yanı sıra, ekosistemdeki bolluğa dikkat çekmek istediğini ifade etti.

"Kameranın hem iyilik hem de kötülük için çok güçlü bir araç olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuşan Diaz, fotoğrafının doğadaki güzellikleri korumak için bir umut olmasını istediğini kaydetti.

Diaz, teknolojinin çevresel mesajların daha hızlı yayılmasına yardımcı olduğunu, akıllı telefonlar ile hızlıca fotoğraf çekebilmenin sorunlar karşısında daha hızlı önlem alınabildiğini vurguladı.

Ödül anını "çok heyecan verici" olarak nitelendiren Diaz, ödül kazanan fotoğrafçıların kalitesini gördüğünde "verdiği emeğe değdiğini hissettiğini" söyledi.

"İstanbul Photo Awards"

İstanbul Photo Awards, görsel hikaye anlatım sanatını kutlarken, dünya çapında kritik konulara ışık tutan küresel foto muhabirliğinin mihenk taşı haline geldi.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek verdi.

Ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.