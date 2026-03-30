İstanbul Photo Awards 2026 Kazananları Açıklandı
İstanbul Photo Awards 2026 Kazananları Açıklandı

30.03.2026 11:08
19 bin fotoğrafın yer aldığı yarışmada 'Yılın Fotoğrafı' ödülü Filistinli Haitham Imad'a verildi.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2026"nın kazananları belirlendi.

Yarışmaya yaklaşık 19 bin fotoğrafla başvuru yapıldı ve 10 kategoride 26 fotoğrafçı ödül aldı.

Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen fotoğraflar arasından bu yıl Filistinli fotoğrafçı Haitham Imad'ın EPA için çektiği "Gazze, Umut Yok" başlıklı eseri "Yılın Fotoğrafı" ödülüne değer görüldü. Fotoğrafta, yıllardır devam eden İsrail yönetiminin saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Nasser Hastanesinde tedavi gören iki yaşındaki Sham, annesinin kucağında bitkin halde görülüyor.

Gerçekleştirildiği ilk seneden bu yana 21 binden fazla fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform haline gelen İstanbul Photo Awards'ın kazananları, fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından çevrim içi oturumda belirlendi.

Jüride bu yıl National Geographic fotoğrafçısı ve Vital Impacts kurucusu Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabirleri Ahmet Sel ve Fırat Yurdakul'un yanı sıra son yıllarda çalışmalarıyla sıkça gündeme gelen foto muhabirleri Nicole Tung ve Muhammed Muheisen yer aldı.

Ödüller

Yarışmada, "Seri Haber" kategorisinde Associated Press (AP) fotoğrafçısı Jehad Alsharfi, Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık sorununu çarpıcı şekilde ele alan serisiyle birinciliğe layık görüldü.

Şili'de düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası'ndaki çarpışma anını belgeleyen kareyle SWpix fotoğrafçısı Alex Whitehead, "Tekil Spor" kategorisinde, Sudan'da yüzyıllardır sürdürülen Nuba güreşi geleneğini konu alan çalışmasıyla "Seri Spor" kategorisinde Tariq Zaidi birinci oldu.

"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde, mamut yavrusu fosili incelemesini Agence France Press (AFP) için fotoğraflayan Olesya Kurpyayeva birincilik ödülüne değer görüldü."

Jüri, Josh Edelson'un Agence France Press AFP için Kaliforniya yangınlarının dehşet verici anlarını belgelediği çalışmasını "Seri Doğa ve Çevre" birincisi olarak belirledi.

Filistin'deki ölümcül açlık sorununu çarpıcı biçimde belgeleyen portresi ile The New York Times fotoğrafçısı Saher Alghorra "Tekil Portre" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Arez Ghaderi, Afganistan'daki tuğla fırınlarında çalışan çocukların portrelerinden oluşan "Kayıp Çocukluk" başlıklı serisi ile "Seri Portre" kategorisinde birinciliği elde etti.

İspanyol fotoğrafçı Diego Ibarra, Afgan kızların resmi olmayan açık hava okulunu belgeleyen fotoğrafı ile "Tekil Günlük Yaşam" kategorisi ve The New York Times için çektiği "Suriye'yi Yeniden Kurmak" başlıklı serisi ile de "Seri Günlük Yaşam" kategorisinde birincilik ödüllerini aldı.

Toplam 10 kategoride 30 ödül verilen yarışmada, 58 bin dolar ödül dağıtıldı. Ödül alan fotoğraflar, yurt içinde ve dışında düzenlenecek serginin yanı sıra her yıl hazırlanan fotoğraf albümünde yer alacak.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmada ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
İstanbul’da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
