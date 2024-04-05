İstanbul Photo Awards\'un 10. yıl jürisi toplandı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması, İstanbul Photo Awards'un 10. yıl jürisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Jüri üyelerinin 6 farklı ülkeden katılacağı çevrim içi oturumlarda, yılın en iyi fotoğrafları belirlenecek. AA'nın yarışmaya özel hazırladığı eleme platformu üzerinden takip edilen oturumlar, 3 gün devam edecek.
Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan yarışma jürisinde, National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, görsel medya danışmanı Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul yer alıyor.
Sonuçlar bu ay açıklanacak
Yarışmanın kazanan fotoğrafları ise jüri değerlendirmesinin ardından nisan ayı içinde açıklanacak.
Profesyonel fotoğrafçılar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflarıyla 17 Kasım 2023-17 Ocak arasında yarışmaya başvuru yaptı.
Dünya genelinde basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, 118 ülkeden, bin 817 fotoğrafçı, 20 bin 520 fotoğraf ile katıldı.
Yarışmaya "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Portre", "Seri Portre", "Tekil Günlük Yaşam" ve "Seri Günlük Yaşam" olmak üzere 10 farklı kategoride başvuru alındı.
"Yılın Fotoğrafı"na 6 bin dolar ödül takdim edilecek
Haber değeri taşıyan fotoğraflar ile başvurulabilen yarışmada, her kategoride üç ödül verilecek. Tekil haber kategorisinde "Yılın Fotoğrafı" ödülünü alan fotoğrafın sahibine 6 bin dolar takdim edilecek.
Yarışmada, kategori birincileri 3 bin, ikinciler bin 500, üçüncüler ise biner dolar para ödülüyle ödüllendirilecek. 10. yıla özel verilecek iki ödülle toplam 60 bin dolar ödül dağıtılacak.
Ödüllere ek olarak tüm kategorilerde birincilik ödülü sahipleri SONY Alpha A7 III fotoğraf makinesi almaya hak kazanacak.
Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.
Düzenlendiği ilk günden bugüne 18 bin kullanıcının dahil olduğu bir platform haline gelen yarışma, dağıttığı ödüllerin yanı sıra kazanan fotoğrafların yer aldığı sergiler ve fotoğraf albümleriyle de fotoğrafçılığa katkı sağlıyor.
Dünyanın her köşesinden fotoğraf profesyonellerinin başvurduğu yarışmada, geçmiş yıllarda ödül alan fotoğraflara "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Photo Awards'un 10. yıl jürisi toplandı - Son Dakika
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