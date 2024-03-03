İstanbul Sanat Müzesi Haliç Tersanesi\'nde Açıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Haliç Tersanesi içinde konumlandırılan İstanbul Sanat Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi'nin, dünyada işlevini sürdüren en eski tersanelerden biri olduğunu belirterek, "Tersaneyi, göreve geldiğimiz gün itibarıyla başladığımız kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla koruma altına aldık. Yeniden işlevlendirme sürecimizin ardından, bugün itibarıyla 'İstanbul Sanat' adıyla tersaneye kamusal bir yaşam merkezi işlevi kazandırdık." dedi.

Haliç Tersanesi'ni, artık müze, performans sanatları merkezi, sergi, çocuk atölye alanları ve restoran gibi sosyal mekanlarıyla da hizmet verecek şekilde İstanbulluların hizmetine açtıklarını aktaran İmamoğlu, "Ecdadın yadigarı işte böyle korunur. Fatih'in emaneti Haliç Tersanesi, yaklaşık 600 yıllık bir denizcilik mirası, bugüne ve geleceğe taşınarak korunur." diye konuştu.

Müzenin İstanbul'un en çok ziyaret edilecek müzesi olacağına inandıklarını kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Birbirinden kıymetli eserleri içeren bu serginin en özel eserlerinden biri, elbette Gentile Bellini'nin atölyesinde resmedilen ve 15. yüzyıla tarihlenen Fatih Sultan Mehmed portresi. Her ne kadar bu portreyi satın alarak, belediyemizin koleksiyonuna kattığımızdan ötürü biraz soruşturma geçirsek de değerli bir iş olduğunun altını çizmek isterim. Değerli koleksiyonlarıyla hem İstanbul Sanat'a hem de sergiye hayat veren kıymetli koleksiyonerlere, eserleriyle aramızda yer alan sanatçılarımıza, süreçte emeği geçen küratör ve akademisyenler ile müze ve sergi ekibine teşekkürlerimi sunarım."

İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının, emin ellerde olduğunu aktaran İmamoğlu, "5 yıldır, İstanbul'un tüm tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmaya kararlı bir anlayışla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, geçmişin izlerini bulabilecekleri en kıymetli alanların başında müzelerin geldiğini, göreve başladıklarında sayısı 4 olan İBB sorumluluğundaki müzeleri 4,5 yılda 22'ye çıkardıklarını, kentin 20-30 yıldır suyu akmayan 197 tarihi çeşmesini onardıklarını, İBB Miras'ın hassas çalışmalarıyla 19 tarihi türbe, 588 tarihi mezar ve hazireyi hak ettiği değere kavuşturduklarını, 42 tarihi caminin rutin bakımını yapıp huzurlu bir hizmete hazır tuttuklarını söyledi.

Yeni dönem projelerinden de bahseden İmamoğlu, daha sonra müzeyi gezdi.

Bu sırada turist rehberi olduğunu söyleyen bir kişi, İmamoğlu'na, Fatih Sultan Mehmed portresinin yer aldığı broşörü göstererek, "Çin'de bunu 10 dolara yapıyorlar" diye seslendi. CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat'ın tepki gösterdiği bu kişi, alandan uzaklaştırıldı.