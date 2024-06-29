İstanbul Sanayi Odası Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır - Son Dakika
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İstanbul Sanayi Odası Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, elektriğe yapılan yüklü zamların enflasyonla mücadele inancını zedeleme riski taşıdığını belirtti. Bahçıvan, zamın her kurum ve kişiye olumsuz bir iz bırakacağını ve gelecek adına endişe yaratacağını ifade etti. Ayrıca, bu tür yüklü zamların tek seferde değil belli bir zamana yayılarak yapılması gerektiğini vurguladı.

29.06.2024 17:29
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(İSTANBUL) Elektriğe yapılan zamma toplumun değişik kesimlerinden olduğu gibi iş dünyasından da tepki geldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Elektriğe tek seferde yapılan bu yüklü zamların bundan etkilenen ya da etkilenmeyen her kurum ve kişiye, enflasyonla verilmekte olan mücadeleye karşı direkt inanç kaybettireceğini ve gelecek adına olumsuz bir iz, bir algı bırakacağını düşünüyorum. Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır" dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, dün yapılan zamma ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, uyarılarda bulundu. Enflasyonla mücadelede kritik bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla mücadelede, dezenflasyon sürecine girme noktasında çok kritik bir süreçten geçmekteyiz. Bu mücadelede toplumun üzerinde inanç sağlamak adına herkesin maksimum fedakarlığı yapmasına ihtiyacımız var. Bu gayret ve fedakarlığı da toplumun tüm kesimlerinde görmekteyiz. Fakat bu hassas dönemde elektriğe yüzde 40'a yaklaşan böylesine yüklü bir zammı; haklı gerekçeleri olsa bile, son yılların en tatsız alışkanlığı olan enflasyonist yaklaşımların değirmenine bir kerte daha su taşımak olarak değerlendiriyorum.

"Endişelerimizi paylaşmak istiyorum"

Elektriğe tek seferde yapılan bu yüklü zamların bundan etkilenen ya da etkilenmeyen her kurum ve kişiye, enflasyonla verilmekte olan mücadeleye karşı direkt inanç kaybettireceğini ve gelecek adına olumsuz bir iz, bir algı bırakacağını düşünüyorum. Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır. Eğer enflasyonla mücadelede başarıyı yakalamak istiyorsak, tek seferde bu tür yüklü zamanların artık gündemimizden çıkmasına ihtiyaç var. Bunun belli bir zamana yayılarak yapılmasının çok daha doğru olacağını, aksi takdirde benzerlerinin peşi sıra gelebileceğine dair endişelerimizi paylaşmak istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Sanayi Odası Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır - Son Dakika

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