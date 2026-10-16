İstanbul Sarıyer Ayazağa\'da selde iş yerindeki yıkılmalar araç içi kamerasına yansıdı

SARIYER Ayazağa'da sel sırasında bir iş yerinde meydana gelen hasar, park halindeki aracın araç içi kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa'da sel meydana geldi. Sel sırasında bir iş yerinde oluşan hasar, park halindeki aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, selin etkisiyle iş yerinde yıkılmalar yaşandığı görüldü.