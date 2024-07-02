İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı

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İstanbul'da elindeki bıçakla restoranda yemek yiyen Arap müşterileri tehdit edip, "Benim ülkem lan burası, delikanlınız gelsin, ben Türk'üm Türk. Arap marap anlamam." diyen şahıs evinde gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

02.07.2024 16:41
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İstanbul Sarıyer'deki bir sitenin önünde bulunan restoranda yabancı uyrukluları bıçakla tehdit edip hakaretlerde bulunan zanlı tutuklandı.

Kayseri'de yaşanan taciz skandalı ve ardından Suriye'de yaşanan olaylar bir çok şehirde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik tepki gösterilerine neden olurken, son olay ise İstanbul'da yaşandı.

"BENİM ÜLKEM LAN BURASI" DEYİP BIÇAK SALLADI

Elindeki bıçakla restoranda yemek yiyen Arap müşterileri tehdit eden bir şahıs "Benim ülkem lan burası, delikanlınız gelsin, ben Türk'üm Türk. Arap marap anlamam." ifadelerini kullandı. O anlar masada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı

ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaşanan olay üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelinin yabancı uyrukluları bıçakla tehdit ettiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu belirlendi. Evinde gözaltına alınan şüpheli M.İ'nin (43) alkollü olduğu saptandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul\'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
Kaynak: AA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul, Sarıyer, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Alper Elma: delikanlı adam , bu işin provokatorlukle alakası yok, bu iş gerçekten ülkenin ilerideki geleceğini tehdit edecek boyuta geldiği zaman herkes dizini döver ama gec olur, ülkemizde çok ciddi multeci sorunu var , bu işin ilerideki durumu ne olacak aklı selim birisi bana bunu açıklasın, illaki bı gün daha büyük olaylar çıkacak ,5-10 sene sonra yada 20 sene sonra gözüken tablo nedir arkadaşlar 16 14 Yanıtla
    Hasan Senocak: Alkollü alkollü adam 4 6 Hakan Ayhan: Büyük bir beka sorunu var ortada, ama ne hikmetse herkes kafasını kuma gömüyor,bunların 20 sene sonraki hali bizim şuanki nüfusumuza yetişir,ozamanda ne olacağı neler olacağı zaten belli..inşallah biran evvel bunları ülkelerine güzellikle göndeririz.. 4 1 Mert Ünlükara: Adamların umrunda mı ki 2 1
  • Seash: bugün bız ses cikarmazsak bundan 10-15 yıl sonra Kürtler gibi tepemize çıkarlar. o yüzden ötelemenin manası yok. şimdi tepkinin tam zamanı 5 11 Yanıtla
  • mürsel sarıteke: Gerek yok bu kadarına sakin. 9 6 Yanıtla
    Oğuz Özen: Evine al mürsel efendi mutlu mesut yaşarsınız ailecek 2 2
  • Hüsamettin Ürünveren: Alkolü zıkkımlayıp insanları böyle rahatsız edemez ne olmuş alkollüyse 3 5 Yanıtla
  • Adem Dağ: Erkek ya erkek 0 2 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: ''kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" bu suçları ne zaman işlemiş acaba. Türkiyemizin 10 hatta 20 yıl sonrasını düşünmek bile insanı üzüyor, bu günler daha yıpratıcı günlerin ayak sesleri ne yazık ki :( Bu mülteci konusu çooooooooooook baş ağrıtacağa benziyor. 2 0 Yanıtla
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