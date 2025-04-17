İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan 'Yoldan Çıkan Oyun' Gösterimi - Son Dakika
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İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan 'Yoldan Çıkan Oyun' Gösterimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 'Yoldan Çıkan Oyun' adlı komedi oyununu Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciyle buluşturdu. Oyun, büyük aksiliklerin ve sürprizlerin bol olduğu bir yapım olarak dikkat çekiyor.

17.04.2025 16:59  Güncelleme: 17:43
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields'in yazdığı, Mehmet Ergen'in çevirdiği, Lerzan Pamir'in yönettiği "Yoldan Çıkan Oyun"u seyirciyle buluşturdu.

Tiyatro sahnesinde yaşanabilecek büyük aksilikleri, bol kahkaha ve sürprizlerle seyirciye sunan oyun, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü 20.30'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ilk gösterimini yaptı.

Oyunun sonunda söz alan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, "Bugün burada olmayı tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel oyun için, bu güzel oyunculuklar için tüm ekip arkadaşlarıma, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu oyunu yönetmeyi kabul ettiği için Lerzan Pamir'e çok teşekkür ederim. Aslında Lerzan Hanım'la geçen sene çıkarmaya karar vermiştik ama çok aceleye gelsin istemedik. Onun için bu sezon sonuna denk geldi. Kendi sahnelerimizde 1 hafta sonra sezonu kapatıyoruz. Yeni bir sezonda buluşmak üzere. Ayağınıza sağlık" dedi.

Oyunda Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin, Tarık Köksal, Volkan Öztürk rol alıyor. Oyun, 17-19 Nisan, 23-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.

Tiyatro sahnesinde yaşanabilecek büyük aksilikleri, bol kahkaha ve sürprizlerle seyirciye sunan bol ödüllü komedi oyunda, amatör bir tiyatro topluluğu, büyük bir hevesle klasik bir cinayet oyununu sahnelemeye hazırlanyor. Ancak daha perde açıldığı anda yanlış giden olaylar zinciri durdurulamaz hale geliyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan 'Yoldan Çıkan Oyun' Gösterimi - Son Dakika

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