İstanbul Sıfır Atık Haftası'nda Yeni Adımlar

12.02.2026 13:56
Sıfır Atık Vakfı, İstanbul Valisi ile sıfır atık yol haritasını paylaştı, işbirlikleri değerlendirildi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında hazırlanan sıfır atık yol haritasını ve kamu-özel-sivil toplum işbirlikleri çerçevesinde atılabilecek somut adımları paylaştı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi'nin Kurucusu ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın güçlü vizyonu ve küresel liderliği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren vakıf, İstanbul'un çevre politikalarında yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.

Vakıf, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında yürüttüğü çalışmalarla çevresel sürdürülebilirlik alanında kararlılığını ve vizyoner yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

Yerelden başlayarak küresel etki üretmeyi hedefleyen çalışmalar doğrultusunda, İstanbul'un sıfır atık uygulamalarında öncü ve örnek bir şehir haline getirilmesi amacıyla kapsamlı bir yol haritası oluşturuldu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında hazırlanan sıfır atık yol haritasını ve kamu-özel-sivil toplum işbirlikleri çerçevesinde atılabilecek somut adımları değerlendirdi.

Ziyarette, İstanbul'un mevcut potansiyeli, yerel yönetimlerin rolü, kurumlar arası koordinasyon ve toplumsal farkındalık çalışmalarının önemi ele alındı.

Açıklamada ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen Ağırbaş, "İstanbul Sıfır Atık Haftası için çalışmalarımıza güçlü bir başlangıç yaptık. Hedefimiz net, İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapmak ve bu alanda dünyaya örnek bir şehir haline getirmek. Sıfır Atık Vakfı olarak yerelden başlayıp küresele uzanan vizyonumuzla bilinçlendirme, işbirliği ve sürdürülebilir projelerle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ü ziyaret ederek, yol haritamızı paylaşmayı ve işbirliği adımlarımızı değerlendirmeyi planladık. Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir gelecek ve ortak sorumluluk bilinciyle hep birlikte dönüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un sıfır atık projeleriyle öne çıkan model şehir haline gelmesi hedefleniyor

Sıfır Atık Vakfı, İstanbul'un sahip olduğu ekonomik, kültürel ve demografik gücü, sıfır atık politikalarıyla buluşturarak, şehir ölçeğinde uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir modeller geliştirmeyi amaçlıyor. Eğitimden sanayiye, kamudan bireysel yaşama kadar uzanan çok paydaşlı bir dönüşüm hedefleniyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) süreci, İstanbul'da yürütülen bu çalışmalar açısından da stratejik önem taşıyor.

Sıfır Atık Vakfı, COP31'e giden yolda İstanbul'u, iklim dostu politikalar, döngüsel ekonomi uygulamaları ve sıfır atık projeleriyle öne çıkan bir model şehir haline getirmeyi hedefliyor.

Sıfır atık yaklaşımı, COP31 sürecinde Türkiye'nin iklim diplomasisindeki kararlılığını ve uygulama kapasitesini ortaya koyan en güçlü araçlardan biri olarak değerlendiriliyor. İstanbul'da hayata geçirilecek her başarılı uygulamanın, Türkiye'nin küresel iklim müzakerelerinde sahaya dayalı güçlü bir referans sunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında başlatılan çalışmalar da bu uzun soluklu dönüşüm sürecinin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor. Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir şehirler ve gelecek nesillere bırakılacak sürdürülebilir bir dünya için ortak sorumluluk bilinciyle hareket eden vakıf, İstanbul'dan yükselen bu dönüşüm çağrısını küresel ölçekte güçlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

