İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü, hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Şişli ilçesinde Yayla Mahallesi Koranti Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında binanın çatısında hasar oluştu.
İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yayla Mahallesi Koranti Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatıdaki yangın söndürüldü.
Yangında binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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