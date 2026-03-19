İstanbul Spor Filmleri Festivali Başlıyor!

19.03.2026 15:55
ISFF, 26-29 Mart'ta sporun hikayelerini sunacak, 'Lefter' filmi 28 Mart'ta gösterilecek.

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali (ISFF), 26-29 Mart'ta sporun ilham verici hikayelerini beyazperdeye taşıyacak.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'in hayat hikayesinden uyarlanan "Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi" filmi, festival kapsamında 28 Mart'ta Kadıköy Sineması'nda izleyiciyle buluşacak.

Netflix yapımı film, Büyükada'da başlayan ve dünya çapında bir efsaneye dönüşen Lefter'in yaşamını ve mücadelesini ele alıyor. Yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı filmin yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures üstlendi.

Filmler 3 kategoride yarışacak

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra birçok belgesel, kısa film ve Sports Film Lab yarışmaları, farklı disiplinlerden önemli isimleri bir araya getirecek.

Belgesel yarışmasının jürisinde, milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, yönetmen Vuslat Saraçoğlu, fotoğrafçı Mine Kasapoğlu, ses mühendisi Bülent Taban ve spor yazarı Alp Ulagay yer alıyor.

Kısa film yarışması jürisinde, futbol yorumcusu İbrahim Altınsay, eski futbolcu ve yazar Arild Stavrum, besteci ve film tasarımcısı Mine Pakel, gazeteci Bağış Erten ve senarist Ülkü Akkoyunlu bulunuyor.

Sports Film Lab yarışması jürisi ise görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, akademisyen ve belgeselci Cenk Demirkıran ve sinema yazarı Gizem Ertürk'ten oluşuyor.

Kaynak: AA

