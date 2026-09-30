İstanbul Sultanbeyli'de konvoyu durdurup drift atan 3 sürücüye 370 bin lira ceza kesildi

İstanbul Sultanbeyli'de bir düğün konvoyunda araçları durdurup trafiği engelleyen ve konvoyun önünde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplam 370 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal trafik devriyesi çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceledi.

Ekipler, 26 Eylül'de Hamidiye Caddesi'nde düğün konvoyunu durduran ve drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin İ.K, B.K. ve M.T. olduğunu belirledi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy şeklinde araçlarını kara yolu üzerinde durdurmak" ve "drift atmak" hükümleri uyarınca toplam 370 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücü belgeleri 60 gün süreyle alındı, araçlar da 60 gün trafikten men edildi.

"Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğinde gözaltında tutulan 3 sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.