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İstanbul Sultanbeyli'de çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul Sultanbeyli'de çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sultanbeyli'de, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni olarak sobayı tutuşturmak için tiner kullanılması gösterildi. İstanbul Valiliği ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Sultanbeyli\'de çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
15.01.2024 - 10:39,  Güncelleme: 10:52
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İstanbul Sultanbeyli'de, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'taki metal üzerine faaliyet gösteren özel bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, patlama sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangında yaşamını yitirenlerin arkadaşları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Yangının, konteynerdeki sobayı tutuşturmak için tiner kullanılması sonucunda oluşan patlama nedeniyle çıktığı belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait olan ve burada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı çıkan yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1'i ağır 2 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili resen soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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