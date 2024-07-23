İstanbul Sultangazi'de Kaybolan Ahmet Topuz'un Cesedi Bulundu

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İstanbul Sultangazi'de 42 gün önce kaybolan 28 yaşındaki Ahmet Topuz'un cesedi ormanlık alanda bulundu.

Cebeci Mahallesi'ndeki ormanlık alandan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ormanda yaptıkları aramada, bir erkek cesedi buldu.

İncelemede, cesedin 42 gün önce kaybolan Ahmet Topuz'a ait olduğu belirlendi.

Topuz'un cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, 12 Haziran'da Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaybolan Topuz'un ailesinin bir televizyon programına çıkarak yardım istediği öğrenildi.