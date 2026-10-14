İstanbul Sultangazi\'de sağanakta alt geçidi su bastı, mahsur aracı itfaiye kurtarıyor

İstanbul Sultangazi'de sağanakta alt geçidi su bastı, mahsur aracı itfaiye kurtarıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sultangazi'de sabah etkili olan sağanak, Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçidin suyla dolmasına neden oldu. Alt geçitte ilerlemeye çalışırken mahsur kalan bir aracı kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışıyor.
İSTANBUL'da sabah saatlerinde erkili olan sağanak nedeniyle Sultangazi Cebeci mahallesi Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçidi su bastı. İtfaiye ekipleri alt geçitte ilerlemeye çalışan ve mahsur kalan bir aracı kurtarmak için çalışıyor.
Kaynak: DHA
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