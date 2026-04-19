İstanbul Tabip Odası Seçimlerinde Kazanan Demokratik Katılım Grubu

19.04.2026 23:48
Talat Kırış'ın önderliğindeki grup, Zeytinburnu'ndaki seçimleri kazanarak yeni döneme başladı.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İstanbul Tabip Odası 2026-2028 dönem yönetimi için seçimler bugün Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Seçimi Talat Kırış'ın başkan adayı olduğu Demokratik Katılım Grubu kazandı. ANKA'ya konuşan Kırış, "Karşımızdaki 2 grubun birleşmesine rağmen seçimi kazandık... Hedef olarak daha fazla hekimle yaklaşmayı koymuştum. Yarından itibaren o hedefe yönelik olarak çalışmaya başlayacağız. Ne kadar fazla hekim tabip odasında çalışırsa, komisyonlarda yer alırsa, sesimizi duyması gerekenler de o kadar itibar ederler söylediklerimize" dedi.

İstanbul Tabip Odası 2026-2028 dönem yönetimi için seçimler bugün Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Seçimi Talat Kırış'ın başkan adayı olduğu Demokratik Katılım Grubu kazandı. Kırış, 8 bin 625 hekimin oy kullandığı seçimde 8 bin 569 geçerli oydan 5 bin 99'unu aldı.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Merkez Delegasyon üyelerinin de belirlendiği seçimlere farklı başkan adayları olmak üzere aynı aday listeleriyle katıldı; başkan adayı her 2 grubun listesinde de yer aldı. Değişim Grubu'nun başkan adayı Dr. Nedim Uzun'un 2 listeden aldığı oyların toplamı 3 bin 352 olurken, Türk Hekimleri Birliği Grubu'nun adayı Prof. Dr. Salih Aydın listelerden toplamda 3 bin 426 oy aldı.

Kırış: Sahadan aldığımız olumlu geri bildirimleri de eleştirileri de değerlendireğiz

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ANKA'ya konuşan Talat Kırış, "Son dakikada karşımızdaki 2 grup birleşti. 2 ayrı liste çıktı ama aynı hekimlerden oluşuyordu. Garipsedik ama öyle istediler öyle oldu. Netice olarak da 2 grubun birleşmesine rağmen seçimi kazandık" dedi. Kırış şöyle konuştu:

"Çok çalıştık gerçekten. Bütün hastaneleri dolaştık. Poliklinikleri, ASM'leri hatta muayenehaneleri dolaştık. Sahadan geri bildirimler aldık. O geri bildirimleri de değerlendireceğiz, olumlusunu da eleştirileri de. Hedef olarak daha fazla hekimle yaklaşmayı koymuştum. Yarından itibaren o hedefe yönelik olarak çalışmaya başlayaağız. Ne kadar fazla hekim tabip odasında çalışırsa, komisyonlarda yer alırsa, sesimizi duyması gerekenler de o kadar itibar ederler söylediklerimize"

İki grup arasında kısa süreli arbede yaşandı

Sandıklardan büyük bölümünün sonuçlarının belli olmasıyla seçimi önde götüren Demokratik Katılım Grubu seçim çadırlarının önünde sevinç gösterisinde bulundu. Bu sırada yan tarafta bulunan Değişim Grubu tekbir getirerek karşılık verdi.

Kutlama sırasında bir kaç hekim "zıplamayan Tayyipçi" sloganı attı. Hekimler diğer hekimlerin uyarısıyla sloganı sonlandırırken Değişim Grubu'ndan bir kişi hekimlerin üzerine yürüdü. Gerilim kısa sürede arbedeye dönüştü. Bir süre sonra alana gelen polis ekipleri gruplar arasında duvar oluşturdu.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 23:59:58.
