İstanbul-Tekirdağ Yolunda Bayram Yoğunluğu
İstanbul-Tekirdağ Yolunda Bayram Yoğunluğu

19.03.2026 14:27
Ramazan Bayramı tatiliyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda yoğun araç trafiği oluştu.

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, kara yollarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul-Tekirdağ arasında da trafik yoğunluğu başladı. İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde başlayan araç yoğunluğu, Tekirdağ yönüne doğru zaman zaman arttı; bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Polis ve jandarma trafik ekipleri, kara yolunun önemli kesimlerinde önlem aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yetkililer, ilerleyen saatlerinde trafiğin daha da yoğunlaşmasının beklendiğini belirterek, buna göre tedbir alındığını söyledi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
