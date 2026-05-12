İstanbul Temalı Sergi ve Vapur Turu

Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "İstanbul" temalı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Karaköy İskelesi'nde açılan sergiyi gezen katılımcılar daha sonra bestekar ve ses sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın isminin verildiği vapura geçti.

Boğaz turu yapan vapurda sefer boyunca bazı öğrenciler canlı performansla tuvallere İstanbul'u yansıtırken bazı öğrenciler de müzik dinletisi sundu.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzel Sanatlar Lisesi'ne eşinin adının verilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Ayten Yavaşca, düzenlenen programdan etkilendiğini dile getirerek, "Hem böyle Şehir Hatları vapuruna adının verilmesi ve böyle bir vapurda bu güzel okulun öğrencilerinin böyle güzel bir program yapmalarına çok duygulandım, çok memnun kaldım, çok güzel olmuş. Ayrıca bütün katılan öğrencileri ayrı ayrı tebrik ediyorum, kucaklıyorum. Sergideki eserler birbirinden başarılı." diye konuştu.

Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Hanefi Özkul, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Vapuru'nda çok önemli bir buluşmaya tanık olduklarını ifade ederek, "Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 'İstanbul' temalı resimlerini Karaköy İskelesi'nde sergilediler ve Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Vapuru'nda yolcularla iç içe resim yaptılar. Müzik bölümü öğrencilerimiz de canlı müzik performanslarıyla yolculara güzel dakikalar yaşattılar." ifadelerini kullandı.

Alaeddin Yavaşca hakkında

Alaeddin Yavaşca, 1 Mart 1926'da Kilis'te doğdu. Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu'nun ardından Konya Lisesi'nde başladığı lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1951'de mezun olan Yavaşca, çeşitli hastanelerde doktorluk ve yöneticilik yaptı.

Türk musikisine beste, saz eserleri ve ilahilerle önemli katkılar sunan sanatçı, 200'ü aşkın ödüle layık görüldü. İlk bestesini 1951'de yapan Yavaşca'nın 600'ü aşkın eseri bulunuyor.

Yavaşca, 2008'de müzik alanında "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü", 2010'da ise sanat dalında "TBMM Üstün Hizmet Ödülü"ne değer görüldü.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adı 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesince, İstanbul Boğazı'nda sefer yapan bir vapura verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 23 Aralık 2021'de 95 yaşında hayatını kaybeden Yavaşca'nın cenazesi, Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi haziresine defnedildi.