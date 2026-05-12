İstanbul Temalı Sergi ve Vapur Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Temalı Sergi ve Vapur Turu

İstanbul Temalı Sergi ve Vapur Turu
12.05.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul temalı sergiyle sanatseverleri buluşturdu.

Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "İstanbul" temalı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Karaköy İskelesi'nde açılan sergiyi gezen katılımcılar daha sonra bestekar ve ses sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın isminin verildiği vapura geçti.

Boğaz turu yapan vapurda sefer boyunca bazı öğrenciler canlı performansla tuvallere İstanbul'u yansıtırken bazı öğrenciler de müzik dinletisi sundu.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzel Sanatlar Lisesi'ne eşinin adının verilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Ayten Yavaşca, düzenlenen programdan etkilendiğini dile getirerek, "Hem böyle Şehir Hatları vapuruna adının verilmesi ve böyle bir vapurda bu güzel okulun öğrencilerinin böyle güzel bir program yapmalarına çok duygulandım, çok memnun kaldım, çok güzel olmuş. Ayrıca bütün katılan öğrencileri ayrı ayrı tebrik ediyorum, kucaklıyorum. Sergideki eserler birbirinden başarılı." diye konuştu.

Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Hanefi Özkul, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Vapuru'nda çok önemli bir buluşmaya tanık olduklarını ifade ederek, "Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 'İstanbul' temalı resimlerini Karaköy İskelesi'nde sergilediler ve Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Vapuru'nda yolcularla iç içe resim yaptılar. Müzik bölümü öğrencilerimiz de canlı müzik performanslarıyla yolculara güzel dakikalar yaşattılar." ifadelerini kullandı.

Alaeddin Yavaşca hakkında

Alaeddin Yavaşca, 1 Mart 1926'da Kilis'te doğdu. Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu'nun ardından Konya Lisesi'nde başladığı lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1951'de mezun olan Yavaşca, çeşitli hastanelerde doktorluk ve yöneticilik yaptı.

Türk musikisine beste, saz eserleri ve ilahilerle önemli katkılar sunan sanatçı, 200'ü aşkın ödüle layık görüldü. İlk bestesini 1951'de yapan Yavaşca'nın 600'ü aşkın eseri bulunuyor.

Yavaşca, 2008'de müzik alanında "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü", 2010'da ise sanat dalında "TBMM Üstün Hizmet Ödülü"ne değer görüldü.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adı 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesince, İstanbul Boğazı'nda sefer yapan bir vapura verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 23 Aralık 2021'de 95 yaşında hayatını kaybeden Yavaşca'nın cenazesi, Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi haziresine defnedildi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Temalı Sergi ve Vapur Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:06:19. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Temalı Sergi ve Vapur Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.