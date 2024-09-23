İstanbul Ticaret Borsası Binası Yıkılıyor

İstanbul Ticaret Borsasının Sirkeci'deki kullanılmayan 6 katlı binasının yıkım çalışması sürüyor.
Yalı Köşkü Caddesi'ndeki İstanbul Ticaret Borsasına ait atıl 6 katlı binanın yıkım çalışması, gündüz trafiği olumsuz yönde etkilememesi için gece saatlerinde yapıldı. İş makineleriyle yıkımı yapılan binaya ait moloz parçaları, kepçe yardımıyla hafriyat kamyonlarına yüklendi.
Birkaç gündür devam eden yıkım çalışmalarının, kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.
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