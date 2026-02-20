İstanbul Ticaret Mahkemeleri Birleştirildi

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu kararıyla, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemeleri kaldırılarak İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri çatısı altında birleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12 Şubat 2026 tarihli yazısı, HSK Genel Kurulunun 18 Şubat tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

Alınan kararla birlikte, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresinden çıkarıldı. Birleştirme işleminin ardından İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevresi, "İstanbul ilinin mülki sınırları" olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu birleştirme kararı, kapatılan mahkemelerin faaliyetlerinin fiilen durdurulacağı tarih itibarıyla uygulamaya konulacak. Faaliyeti durdurulan Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerindeki mevcut dosyalar ise İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerine devredilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon yayınında, "İstanbul'da bütün ticaret mahkemelerini tek bir yerde, tek bir binada toplamayı düşünüyorum." demişti.