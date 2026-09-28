İstanbul trafiği yüzde 78'e ulaştı, D-100 Yenibosna'da araçlar güçlükle ilerledi - Son Dakika
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İstanbul trafiği yüzde 78'e ulaştı, D-100 Yenibosna'da araçlar güçlükle ilerledi

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İstanbul trafiği yüzde 78\'e ulaştı, D-100 Yenibosna\'da araçlar güçlükle ilerledi
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İstanbul'da akşam trafiği, saat 18.30 itibarıyla yüzde 78 yoğunluğa ulaştı. Yağış nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına gelirken, D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde araçlar güçlükle ilerleyebildi.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibariyle yoğunluk yüzde 78'e ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: DHA
D-100 KarayoluHava DurumuYenibosnaİstanbulOtomobilTrafikGüncelSon Dakika

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