Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen gezi, Osmanlı padişahlarının türbelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen gezi, Osmanlı padişahlarının türbelerini ziyaret etti

Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen gezi, Osmanlı padişahlarının türbelerini ziyaret etti

Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen gezinin ikinci gün rotasında, Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Mahmud, Sultan 1. Ahmed ve Sultan 1. Abdülhamid ile Hatice Turhan Valide Sultan türbeleri yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen gezide, tarih meraklılarına türbeler hakkında bilgi verildi. Geziye katılanlar, türbelerin restorasyon çalışmalarını ve orijinale sadık kalınarak yapılan restorasyonları görme fırsatı buldu. Gezinin katılımcıları, padişah türbelerinin daha sık ziyaret edilmesi ve bilgilendirici etkinliklerin artırılması gerektiğini vurguladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği etkinliklerle tarih ve kültür bilincinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

22.05.2024 10:21
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Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen gezinin ikinci gün rotasında, Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Mahmud, Sultan 1. Ahmed ve Sultan 1. Abdülhamid ile Hatice Turhan Valide Sultan türbeleri yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen "İstanbul Türbeler Müzesi Padişah Türbeleri" başlıklı geziye tarih meraklıları ilgi gösterdi.

Çemberlitaş'tan başlayarak Sultanahmet ve Sirkeci'de devam eden gezide katılımcılara eşlik eden İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü Müze Araştırmacıları Leyla Alan ve Havva Selim, ziyaret edilen türbelerle ilgili bilgi verdi.

Gezinin katılımcılarından Merve Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir müzede çalıştığını belirterek, etkinliği çok beğendiğini ve bu tarz etkinliklerin artması gerektiğini söyledi.

Türbelere dair bilgilendirmenin çok az olduğunu dile getiren Özcan, "Sadece türbelere dair bilgilendirici etkinliklerin daha sık yapılması ve kontenjanlarının da arttırılması güzel olabilir." şeklinde konuştu.

Padişah türbelerine daha önce de geldiğini kaydeden Özcan, türbelerdeki restorasyonların orijinale çok yakın yapıldığını, bunun memnuniyet verici olduğunu, sanat tarihi ve ilgili bölüm öğrencileri için de bu yapıları ve gerçekleştirilen çalışmaları görmenin önem taşıdığını vurguladı.

Rehberler eşliğinde ziyaretin daha faydalı olacağını düşündüm"

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarındaki duyurular sayesinde geziden haberdar olduğunu dile getiren Sinan Yılmaz ise "İlk defa böyle bir gezi düzenleniyor. Daha önce Müdürlüğün böyle bir program düzenlediğini görmemiştim, dikkatimi çekti. Daha önce padişah türbelerini ziyaret ettiğim halde, uzman rehberler eşliğinde ziyaret etmenin benim için daha faydalı olacağını düşündüm ve katılmaya karar verdim." dedi.

Yılmaz, Osmanlı padişahlarının bugün de hatırlanması gereken pek çok şey yaptığını kaydederek, "Ecdat bizim için neler yapmış veya hangi durumlardan geçmiş bunları daha detaylı öğrenmek gerekiyor. Biz bunları zaman içerisinde unutuyoruz ve unuttuğumuz şeyleri de hatırlamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Padişahlar ve türbeleriyle ilgili farkındalık oluşması bakımından ilgili müdürlüklerin çalışmalar yapması ve bunun gibi gezilerin daha sık tekrarlanması gerektiğini sözlerine ekleyen Yılmaz, insanların geçmişleriyle ve tarihleriyle ilgili bilgilendirilmesinin önemine işaret etti.

Sinan Yılmaz, rehberlerin padişah türbeleriyle ilgili halkı bilgilendirmesinin faydasına dikkati çekerek, "Birçok insanın, Sultan 2. Mahmud'un türbesinin burada olduğu veya başka bir padişahın İstanbul içerisinde nerede türbesi olduğu konusunda hiçbir fikri yok." diye konuştu.

Türbelerin daha sık ziyaret edilmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, "Yapılardaki bütün süslemeler, bunların hepsi, insanların bu dünyada ne kadar geçici olduğunu, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini anlatıyor. Bu tür organizasyonlar, insanların hem ölümü hatırlamasına hem de tarihi bilgileri edinerek kendini geliştirmesine imkan sunuyor." ifadelerini kullandı.

"Müzelerde Eğitim ve Araştırma" başlığıyla düzenlenen Müzeler Haftası programları söyleşi, gezi ve konser gibi etkinliklerle hafta boyunca çeşitli mekanlarda İstanbullularla buluşacak.

Kaynak: AA

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