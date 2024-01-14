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İstanbul Ümraniye'de Lüks Otomobillerin Konsollarını Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Ümraniye'de Lüks Otomobillerin Konsollarını Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de 5 ayrı lüks otomobilin konsollarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin daha önce de suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

İstanbul Ümraniye\'de Lüks Otomobillerin Konsollarını Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı
14.01.2024 - 10:53,  Güncelleme: 10:55
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İstanbul Ümraniye'de lüks otomobillerin konsollarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta 5 ayrı lüks otomobilin konsolları ile bir aracın plakasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını O.T. (29), M.Ç. (22) ve S.D'nin (32) gerçekleştirdiğini tespit etti. Adreslerine operasyon düzenlenen 3 zanlı, Ümraniye ve Kadıköy'de yakalandı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, başına kapüşon geçiren şüphelilerin, kapısını açıp girdikleri lüks araçlardan gerçekleştirdiği hırsızlık anı yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de Lüks Otomobillerin Konsollarını Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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