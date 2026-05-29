İstanbul\'un Fethi 573. Yıl Dönümü
29.05.2026 10:49
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşına rağmen ortaya koyduğu liderlik, kararlılık ve cesaret, asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür. 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen bu kutlu fetihle birlikte, İstanbul büyük bir medeniyetin merkezi olmuş; ilmin, kültürün ve adaletin yükseldiği bir şehir haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ileri görüşlülüğü ve güçlü devlet anlayışı, yalnızca kendi dönemine değil, sonraki yüzyıllara da yön vermiştir. Peygamber Efendimizin 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünde; başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, bu büyük zaferin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve dualarla yad ediyorum. Fethin ruhu, milletimizin birlik ve medeniyet yürüyüşüne ilham olmaya devam edecektir" dedi.

29.05.2026 10:50:00
