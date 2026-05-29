İstanbul'un Fethi 573. Yılında Anıldı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul 'un Fethi'nin 573. yıl dönümünü kutlayarak, "Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Asırlar boyunca medeniyetlerin hayalini süsleyen, dünyanın göz bebeği aziz İstanbul'un; bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan fethinin 573. yılını kutluyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum."