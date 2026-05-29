İstanbul'un Fethi'nin 573. Yılı
İstanbul'un Fethi'nin 573. Yılı

29.05.2026 11:23
Duran, İstanbul'un fethinin inanç ve azimle tarih yazdığını vurguladı, Fatih Sultan Mehmet'i andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " İstanbul'un fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal'deki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşına rağmen ortaya koyduğu liderlik, kararlılık ve cesaret, asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür. 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen bu kutlu fetihle birlikte, İstanbul büyük bir medeniyetin merkezi olmuş; ilmin, kültürün ve adaletin yükseldiği bir şehir haline gelmiştir."

Fatih Sultan Mehmet'in ileri görüşlülüğü ve güçlü devlet anlayışının kendi döneminden sonraki yüzyıllara da yön verdiğini vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde; başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, bu büyük zaferin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve dualarla yad ediyorum. Fethin ruhu, milletimizin birlik ve medeniyet yürüyüşüne ilham olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Kültür Sanat, Politika, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:47:16. #7.12#
