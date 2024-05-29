İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünde Ayasofya'da mevlid ve mehteran gösterisi yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünde Ayasofya'da mevlid ve mehteran gösterisi yapıldı

İstanbul\'un fethinin 571. yıl dönümünde Ayasofya\'da mevlid ve mehteran gösterisi yapıldı

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlid ve 571 hatmin duası okundu, meydanda mehteran gösterisi yapıldı.

29.05.2024 15:32
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İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlid ve 571 hatmin duası okundu, meydanda mehteran gösterisi yapıldı.

İstanbul Valiliği tarafından fethin dönümünde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Öğlen namazı öncesi camide düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Müftüsü Safi Arpaguş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid-i Şerif okunan camide, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş 571 Hatmi Şerif'in duasını yaptı.

Daha sonra Vali Davut Gül ve beraberindekiler, Ayasofya Meydanı'nda il müftülüğü tarafından organize edilen mehteran gösterisini izledi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan vali Gül, müftülüğün organizasyonda okunan hatimlerin duasını yaptıklarını belirtti.

"İstanbul'umuzu Müslüman Türk yurdu yapan Sultan Fatih'i dualarla anıyoruz"

Turistler ve vatandaşlarla birlikte mehteran gösterisini izlediklerini, Kızılay Fatih Şubesinin de yemek ikramında bulunduğunu söyleyen Gül, "Fetih coşkusu devam ediyor. 21 yaşında İstanbul'umuzu Müslüman Türk yurdu yapan Sultan Fatih'i dualarla anıyoruz. Tekrardan kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu memleketi bize yurt eden şehitlerimize minnetlerimizi sunuyorum. İnşallah sonsuza kadar da İstanbul'umuz Müslüman Türk yurdu olarak devam edecek. Fethin en önemli sembolü Ayasofya'nın önündeyiz. Etkinlikler de Aysofya'da yapıldı. İnşallah Ayasofya da sonsuza kadar cami olmaya devam edecek." diye konuştu.

Gül ve beraberindekiler, Kızılay standını ziyaret edip meydandakilere çeşitli ikramlarda da bulundu.

Kaynak: AA

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