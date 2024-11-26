Yeşilay'ın, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla başlattığı "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında, İstanbul'daki köprüler yeşil renkle aydınlatıldı.
"Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında, kamuoyunun dikkatini çekmek için İstanbul'un simge noktalarından Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renkle ışıklandırıldı. ???????
Son Dakika › Güncel › İstanbul'un köprüleri 'Bağımsızlık Seferberliği' için yeşil renkle aydınlatıldı - Son Dakika
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