İstanbul\'un kurtuluşunun 103. yılında Galata Kulesi Türk bayrağıyla ışıklandırıldı

İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılında Galata Kulesi Türk bayrağıyla ışıklandırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi, akşam saatlerinde Türk bayrağıyla aydınlatıldı. Havadan görüntülenen ışıklandırma, kentin farklı noktalarından izlenirken çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.
İSTANBUL'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı. Türk bayrağı ile aydınlatılan kule havadan görüntülendi.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle kentin simge yapılarından Galata Kulesi'nde ışıklandırma yapıldı. Tarihi kule, akşam saatlerinde Türk bayrağı ile aydınlatıldı. Türk bayrağıyla ışıklandırılan Galata Kulesi, kentin farklı noktalarından görüldü. Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma, çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Işıklandırma, havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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