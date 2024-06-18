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Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri İsa Terli, sekiz yıldır çektiği ay fotoğraflarıyla, İstanbul'un mimari güzelliği ile ayın bir araya geldiği en güzel kareyi arıyor.

Terli, ay fotoğrafçılığının hikayesini, ayın en güzel konumunu nasıl bulduğunu ve fotoğraf deneyimlerini AA muhabirine anlattı.

Yaklaşık 25 yıldır fotoğraf çeken ve son 8 yıldır uzmanlaştığı ay fotoğrafçılığına her çıkışında ilk kez çekiyormuş gibi heyecanlandığını aktaran Terli, "İstanbul'u çok seviyorum. Şehir manzaraları çekmeyi çok seviyordum. Atalarımız da çok güzel bir şehir bırakmış. Mimar Sinan'ın inanılmaz eserleri var. Çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Yaradan da gökyüzünde çok güzel yıldızlar, aylar, galaksiler yaratmış." dedi.

Terli, "Gökyüzündeki ayı, İstanbul'un güzellikleriyle birleştirebilir miyim?" sorusuyla bu maceraya atıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Telefonu elinize aldığınızda, sosyal medyada gezerken bir saniyede geçtiğiniz o fotoğrafın arka planında aslında gerçekten benim için 8 sene var. Şu anda arkamda gördüğünüz ekipmanların maddi değeri, beni buraya getiren ve götüren araç, tüm bunları üstüne koyduğumuzda aslında bir saniyede geçtiğimiz fotoğrafın çok daha önemli, çok daha özel olduğunu insanların bilmesi ve hissetmesi gerekiyor."

Ay fotoğrafçılığının teknik yönü hakkında da bilgi veren Terli, "Teknik olarak da birazcık değinmek gerekirse ay hareket eden bir obje. Çok yavaş dahi olsa hareket ediyor. Ay fotoğrafı çekmek isteyenlerin, özellikle teknik olarak enstantane sürelerini bir saniyenin altına düşürmemesi gerekiyor. İki saniye, üç saniye, beş saniye gibi sürelerde ay fotoğrafı çekerseniz ayın hareketinden dolayı ay net olmayacaktır fotoğraflarda. Ortam karanlık olduğu için açık diyafram kullanmak gerekecek. ISO da mümkün olduğunca aşağıda olmalı." şeklinde konuştu.

Foto Muhabiri Terli, bazı geceler istediği ay fotoğrafını hava şartlarından ötürü yakalayamadığına işaret ederek, AA muhabirinin kendisine eşlik ettiği ikinci denemede, Eminönü Sahili'nden Çamlıca Camisi ile hilal formundaki ayı birlikte fotoğraflamaya çalıştı. Usta foto muhabiri, ikinci denemesindeki adımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uygulamadan bakıp doğru konumu buluyorum ama bir de pusula derecelerini görmem gerekiyor. 03.24'te Çamlıca Camisi'nin hemen sol tarafından, köprü tarafındaki minarelerin oradan hilalin yükseldiğini göreceğiz ve 03.28'de deniz seviyesindeki doğuş saatinden 14-15 dakika sonra, neredeyse kubbenin üzerine doğru gelmiş olacak. Buranın uzaklığı yaklaşık 8,5 kilometre, bu uzaklıktan cami bana olabildiğince küçük gözüküyor ama ayın bize olan uzaklığı yaklaşık 400 bin kilometre. Bu mesafede ayın boyutu değişmeyecek ama cami ile ay birlikte fotoğraflandığında ay daha büyükmüş gibi gözükecek. Oysa ay daha büyük değil cami uzakta olduğumuz için küçük gözüküyor. Uzaktan çekmenin avantajı bu."

İsa Terli, çekim esnasında insanların merak ederek sorular sorduğunu belirterek, ikinci denemesinde Çamlıca Camisi'nin köprü tarafındaki minarelerinden arasından doğan hilal formundaki ayı ve yükselişini başarıyla fotoğrafladı.