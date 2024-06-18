İstanbul'un mimari güzelliği ile ayın bir araya geldiği en güzel kareyi arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'un mimari güzelliği ile ayın bir araya geldiği en güzel kareyi arıyor

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri İsa Terli, sekiz yıldır çektiği ay fotoğraflarıyla, İstanbul'un mimari güzelliği ile ayın bir araya geldiği en güzel kareyi arıyor. Terli, ay fotoğrafçılığının hikayesini, ayın en güzel konumunu nasıl bulduğunu ve fotoğraf deneyimlerini AA muhabirine anlattı.

18.06.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri İsa Terli, sekiz yıldır çektiği ay fotoğraflarıyla, İstanbul'un mimari güzelliği ile ayın bir araya geldiği en güzel kareyi arıyor.

Terli, ay fotoğrafçılığının hikayesini, ayın en güzel konumunu nasıl bulduğunu ve fotoğraf deneyimlerini AA muhabirine anlattı.

Yaklaşık 25 yıldır fotoğraf çeken ve son 8 yıldır uzmanlaştığı ay fotoğrafçılığına her çıkışında ilk kez çekiyormuş gibi heyecanlandığını aktaran Terli, "İstanbul'u çok seviyorum. Şehir manzaraları çekmeyi çok seviyordum. Atalarımız da çok güzel bir şehir bırakmış. Mimar Sinan'ın inanılmaz eserleri var. Çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Yaradan da gökyüzünde çok güzel yıldızlar, aylar, galaksiler yaratmış." dedi.

Terli, "Gökyüzündeki ayı, İstanbul'un güzellikleriyle birleştirebilir miyim?" sorusuyla bu maceraya atıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Telefonu elinize aldığınızda, sosyal medyada gezerken bir saniyede geçtiğiniz o fotoğrafın arka planında aslında gerçekten benim için 8 sene var. Şu anda arkamda gördüğünüz ekipmanların maddi değeri, beni buraya getiren ve götüren araç, tüm bunları üstüne koyduğumuzda aslında bir saniyede geçtiğimiz fotoğrafın çok daha önemli, çok daha özel olduğunu insanların bilmesi ve hissetmesi gerekiyor."

Ay fotoğrafçılığının teknik yönü hakkında da bilgi veren Terli, "Teknik olarak da birazcık değinmek gerekirse ay hareket eden bir obje. Çok yavaş dahi olsa hareket ediyor. Ay fotoğrafı çekmek isteyenlerin, özellikle teknik olarak enstantane sürelerini bir saniyenin altına düşürmemesi gerekiyor. İki saniye, üç saniye, beş saniye gibi sürelerde ay fotoğrafı çekerseniz ayın hareketinden dolayı ay net olmayacaktır fotoğraflarda. Ortam karanlık olduğu için açık diyafram kullanmak gerekecek. ISO da mümkün olduğunca aşağıda olmalı." şeklinde konuştu.

Foto Muhabiri Terli, bazı geceler istediği ay fotoğrafını hava şartlarından ötürü yakalayamadığına işaret ederek, AA muhabirinin kendisine eşlik ettiği ikinci denemede, Eminönü Sahili'nden Çamlıca Camisi ile hilal formundaki ayı birlikte fotoğraflamaya çalıştı. Usta foto muhabiri, ikinci denemesindeki adımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uygulamadan bakıp doğru konumu buluyorum ama bir de pusula derecelerini görmem gerekiyor. 03.24'te Çamlıca Camisi'nin hemen sol tarafından, köprü tarafındaki minarelerin oradan hilalin yükseldiğini göreceğiz ve 03.28'de deniz seviyesindeki doğuş saatinden 14-15 dakika sonra, neredeyse kubbenin üzerine doğru gelmiş olacak. Buranın uzaklığı yaklaşık 8,5 kilometre, bu uzaklıktan cami bana olabildiğince küçük gözüküyor ama ayın bize olan uzaklığı yaklaşık 400 bin kilometre. Bu mesafede ayın boyutu değişmeyecek ama cami ile ay birlikte fotoğraflandığında ay daha büyükmüş gibi gözükecek. Oysa ay daha büyük değil cami uzakta olduğumuz için küçük gözüküyor. Uzaktan çekmenin avantajı bu."

İsa Terli, çekim esnasında insanların merak ederek sorular sorduğunu belirterek, ikinci denemesinde Çamlıca Camisi'nin köprü tarafındaki minarelerinden arasından doğan hilal formundaki ayı ve yükselişini başarıyla fotoğrafladı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, İstanbul, Mimar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un mimari güzelliği ile ayın bir araya geldiği en güzel kareyi arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
00:19 Batı Kudüs’teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler Sert müdahale anbean görüntülendi Batı Kudüs'teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler! Sert müdahale anbean görüntülendi
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
09:02 Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki ilk duruşması bugün Türkiye’nin iade talebi görüşülecek Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün! Türkiye'nin iade talebi görüşülecek
08:40 İlker Kaleli’den 44. yaşına giren Sıla’ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün
08:13 Apartman dairesinde feci yangın Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı
08:10 Bomba iddia Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami’de dünyaevine girdi Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 11:54:30. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un mimari güzelliği ile ayın bir araya geldiği en güzel kareyi arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement