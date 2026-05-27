İstanbul\'un Yankıları Konseri Singapur\'da

27.05.2026 13:08
Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği, Gardens by the Bay'de Türk müziği ve kültürü şöleni sundu.

Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği tarafından " İstanbul'un Yankıları" (Echoes of İstanbul) konseri düzenlendi.

Singapur'un sembol alanlarından dünyaca ünlü botanik parkı "Gardens by the Bay"de gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara müzik ve kültür şöleni sundu.

Etkinliğe, Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Sadık Arslan, Yunanistan'ın Singapur Büyükelçisi Christodoulos Margaritis, Katar'ın Singapur Büyükelçisi Abdulaziz bin Ahmed Al Malki Al Jehani ve Nijerya'nın Singapur Büyükelçisi Francisca Kemi Omayuli'nin de aralarında olduğu çok sayıda diplomat, Singapur'da yaşayan Türk vatandaşları, çok sayıda Singapurlu sanatsever ile yabancı turistler katıldı.

Türkiye ile Singapur arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Türk müziğinin en seçkin örnekleri yankılandı.

Konser programında seslendirilen Türkçe eserler, ney dinletileri dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Türk kültürünün köklü miraslarından zeybek oyunu gösterisi de izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Farklı kültürlerden bir araya gelen yüzlerce izleyici, konser boyunca ritimlere tempo tutarak ve şarkılara alkışlarla eşlik ederek coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Büyükelçi Sadık Arslan, konserin ardından yaptığı konuşmada, etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Arslan, izleyicileri "Gardens by the Bay"deki İstanbul temalı "Blue Beauties" sergisini ziyaret etmeye davet etti.

Serginin 21 Haziran'a kadar süreceğini hatırlatan Arslan, "Umarım tüm duyularınıza hitap eder ve hafızanızda büyük bir etki bırakır." dedi.

Kaynak: AA

